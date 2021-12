Plus belle la vie : ce soir, Luna déchante (résumé + vidéo épisode 4435 PBLV du 17 décembre 2021)

5 ( 3 )

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4435 du vendredi 17 décembre 2021 – Luna tombe de haut ce soir dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, elle découvre que Bastien est marié et elle est très déçue…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Luna en danger, Estelle tombe de haut (infos PBLV)







Publicité





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4435

Luna est troublée par ses retrouvailles avec Bastien. Elle veut aussi mettre fin au conflit avec sa mère et la rassure ; ce n’est pas parce qu’elle vend l’hôtel qu’elle va la laisser tomber. Au Céleste, Luna rencontre Elodie et son fils Hugo, deux potentiels acheteurs très sympathiques qui partagent sa vision de son hôtel. Luna hésite, puis accepte de leur faire visiter. Elle est tellement sous le charme qu’elle serait prête à leur vendre à eux, plutôt qu’à Vitreuil et Barrault…



Publicité





Léa et Boher se préparent à partir à la cérémonie. Patrick est ému quand il remet à Boher ses galons de capitaine, rappelant son héroïsme pendant le blackout. Babeth perd les eaux. Yolande demande à Emilie de les amener en urgence à l’hôpital, elle pourra revenir chercher Patrick à la fin de la cérémonie. Babeth est en stress maximal, alors la sage-femme lui donne du gaz hilarant. Yolande en voudrait aussi. De con côté, Léa croise Betty et est mal à l’aise à cause du smack de la semaine dernière. Quand Patrick arrive à l’hôpital, Babeth a déjà accouché et n’a rien senti…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4435 du 17 décembre

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note