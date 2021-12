Ici tout commence du 21 décembre : la mère d’Eliott s’excuse (résumé + vidéo épisode 297)

5 ( 3 )

Ici tout commence du 21 décembre, résumé et vidéo de l’épisode 297 – La mère d’Eliott prend son courage à deux mains et vient voir son fils pour s’excuser ce soir dans « Ici tout commence ». Un geste fort et elle veut lui parler pour s’expliquer…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 297



La mère d’Eliott vient le voir, elle s’excuse pour son comportement et veut lui parler. Eliott est septique et exige que Greg reste. Elle est d’accord et elle sait que c’est son petit-ami. Elle explique à Eliott qu’elle ne l’a jamais perdu de vue, elle le suivait sur les réseaux sociaux !

Des proches d’Eliott sont victimes d’une agression homophobe. Malgré tout son travail, Lionel fait encore fausse route avec son plat. Deva repousse Souleymane..

Ici tout commence – vidéo premières minutes du 21 décembre

