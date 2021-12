Plus belle la vie : ce soir, Luna va-t-elle refuser l’offre de Vitreuil ? (résumé + vidéo épisode 4437 PBLV du 21 décembre 2021)

5 ( 5 )

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4437 du lundi 21 décembre 2021 – Thomas vient annoncer une mauvaise nouvelle à Luna ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, il l’informe que Barrault et Vitreuil veulent raser le Mistral pour en faire un quartier de luxe… Luna va-t-elle quand même leur vendre le Céleste ?







Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4437

Luna fond en larmes dans les bras de Mirta. Cette dernière se méprend et pense que sa fille est triste de vendre le Céleste. A Thomas, Luna raconte la vérité : elle couche avec Bastien. Hugo est malheureux et bouleversé par le comportement de Luna à son égard. Il demande à son père de se battre comme il toujours fait, pour obtenir l’hôtel. Bastien donne donc rendez-vous à Luna et lui demande une dernière fois si elle veut leur vendre l’hôtel. Ces deux-là ne résistent pas à la tentation…



Babeth et Patrick sont épuisés, les pleurs de Raphael n’en finissent pas et même Yolande n’en peut plus. Les nerfs de Babeth lâchent complètement. Pour Léa et Boher c’est l’inverse, Aurore est un bébé très calme et quand Léa amène sa fille chez Babeth, elle repart aussitôt à cause des mauvaises ondes que provoquent les cris du bébé…

Kilian en veut à son père d’avoir interrompu la fête. Roland demande à Thomas et François de s’occuper de Kilian car lui, ne sait plus comment s’y prendre…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4437 du 21 décembre

