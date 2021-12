Ici tout commence spoiler : que cache Eliott sur Noël ? (VIDEO)

5 ( 3 )

Ici tout commence spoiler, résumé à l’avance vidéo – Eliott a visiblement un problème avec la période de Noël et il cache quelque chose à ses amis dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». A tel point que dans quelques jours, il va se disputer avec Hortense !







En effet, sa meilleure amie a une boule de Noël dans la main quand Eliott débarque. Elle l’interroge sur son problème mais Eliott refuse d’en parler et l’envoie balader sévèrement…







Eliott ne supporte plus aucune chose liée à Noël. Et lorsqu’il voit Hortense avec une boule de Noël, c’est la goutte de trop. Elle cherche à lui parler pour l’aider mais impossible ! Il réagit au quart de tour et envoie tout balader.

Ici tout commence spoiler Eliott envoie balader Hortense

