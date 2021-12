Audiences TV prime 17 décembre 2021 : « Les petits meurtres » leader sur le fil devant « La belle et la bête »

5 ( 1 )

Audiences TV prime vendredi 17 décembre 2021. Hier soir c’est un épisode inédit de la série de France 2 « Les petits meurtres d’Agatha Christie » qui s’est imposé en tête des audiences de la première partie de soirée. Intitulé « Mourir sur scène » il a pu compter sur 3.46 millions de fans soit 17.2% des téléspectateurs.







Publicité











Publicité





Audiences TV prime 17 décembre 2021 : les autres chaînes

Magie de Noël oblige, M6 avait opté pour le film superbe film « La belle et la bête ». Il a émerveillé hier soir 3.35 millions de petits et grands, soit 18.1% des téléspectateurs. Sans surprise gros carton et place de leader sur les cibles dites commerciales avec notamment 33.7% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

On retrouve ensuite Arthur et les invités de la spéciale Noël de « Vendredi tout est permis ». Ils ont amusé 2.64 millions de Français, soit 12.9% de l’ensemble du public.

Sur France 3 l’émission de Faustine Bollaert « La boîte à secrets » a pour sa part ému 1.74 million de personnes soit 9.3 % de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de vendredi devant leur petit écran.



Publicité





Arte complète le top 5 avec le téléfilm inédit « La bonne conduite » porté par Alban Lenoir et Olivier Saladin. Il a suscité la curiosité de 949.000 personnes (4.6% de pda).

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note