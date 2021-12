EXCLU Plus belle la vie : Luna amoureuse, le bébé de Babeth échangé à la maternité (infos PBLV)

4.1 ( 58 )

EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu'au 24 décembre 2021 Le week-end se termine et comme chaque dimanche soir, il est temps pour les accros au feuilleton quotidien « Plus belle la vie » d'en savoir plus sur les prochains épisodes. En effet, comme toujours, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.







Et dans trois semaines, on peut vous dire que les fêtes de fin d’années ne s’annoncent pas de tout repos pour Babeth et Patrick !

En effet, Babeth va accoucher le vendredi 17 décembre d’un petit garçon qu’ils décident de prénommer Raphael. Mais en sortant de la maternité, Babeth et Patrick repartent avec le mauvais bébé ! Sans qu’ils se doutent de quelque chose, leur bébé a été échangé à la maternité !



Et le retour à la maison est très compliqué, le bébé ne fait que pleurer. Ils sont très vite épuisés… Pendant ce temps là, Léa et Jean-Paul savourent leur bonheur avec la petite Aurore qui est très calme. Les Nebout vont passer le réveillon de Noël dans le nouvel appart de Léa et Jean-Paul. D’un côté, des parents heureux, et de l’autre, des parents totalement épuisés !

De son côté, Luna a retrouvé Bastien, un amour d’il y a vingt ans. Très vite, ils succombent ! Mais Luna déchante quand elle découvre que Bastien a femme et enfants ! Et Bastien et sa femme veulent racheter le Céleste…

Luna veut vendre le Céleste à Barrault tandis que Bastien essaie de dissuader sa femme, Elodie, et son fils, Hugo, de reprendre cet hôtel. Luna s’apprête à signer à la mairie et fait face à la pression des commerçants du Mistral. Au moment de signer, Luna change d’avis car signer c’est renoncer à Bastien. Elle est dépassée par ses sentiments. Et le soir du réveillon, Luna et Mirta se préparent à aller chez Bastien… Luna semble heureuse et épanouie malgré la situation tandis que Mirta ne se doute de rien.

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 6 décembre sur France 3

Boher et Léa ventilent manuellement Aurore. Betty les aide également. Ils craignent qu’Aurore ne tienne pas jusqu’à son opération. Riva les informe qu’aucune équipe ne peut venir réparer le groupe électrogène. S’ils ne font rien dans les jours qui suivent, Aurore mourra. Boher, complètement paniqué, se démène pour trouver une solution. Il a une idée quand il croise Baptiste, qui porte un vélo bricolé pour fournir de l’électricité pour la radio de Sacha…

Sylvia et Francesco racontent tout à Estelle. La bague qu’Estelle a vu est en vérité un bijou de famille. Sylvia et Francesco étaient dans une chambre d’hôtel pour parler tranquillement, et ont été enfermés pendant le blackout. Francesco dit à Estelle que jamais il ne l’aurait trompée…

Luna se rend compte que l’argent de Delatour a disparu. Elle interroge les résidents. De son côté, Josiane paie très cher pour une bouteille d’eau…

