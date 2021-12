Plus belle la vie en avance : le cadeau de Noël de Patrick et Babeth (vidéo PBLV épisode n°4440)

4.2 ( 5 )

Patrick et Babeth vont recevoir un très beau cadeau de Noël en fin de semaine dans votre série de France 3 Plus belle la vie. En effet, alors qu’ils font le réveillon de Noël avec Jean-Paul, Léa, Emilie et Yolande, ceux-ci leur ont réservé une jolie surprise…







Dans l’épisode de vendredi prochain, ils annoncent à Patrick et Babeth, épuisés, qu’ils vont garder le petit Raphaël jusqu’au lendemain soir !







Le repas du réveillon se déroule dans le nouvel appartement de Jean-Paul et Léa. Patrick et Babeth s’y rendent et sont suivis de près par Manon qui les observe. Deux équipes de parents se distinguent : les parents modèles et les parents épuisés. La famille a réservé le plus beau des cadeaux à Patrick et Babeth : 24h de repos !

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4440 du 24 décembre 2021



