Plus belle la vie en avance : Luna fait machine arrière (vidéo PBLV épisode n°4438)

4 ( 3 )

Luna doit prendre une décision très importante la semaine prochaine dans votre feuilleton de France 3 Plus belle la vie. En effet, alors que Thomas lui a expliqué que Barrault et Vitreuil veulent raser le Mistral, Luna s’apprête à signer la vente du Céleste…







Publicité





Mais au dernier moment, alors que Vitreuil lui explique que les fonds sont disponibles et qu’elle peut accélérer la vente, Luna renonce !







Publicité





Elle ne signe pas et s’en va. Pour Luna, signer c’est renoncer à Bastien. Elle est dépassée par ses sentiments. Et de leur côté, Hugo, Elodie et Bastien sont quant à eux aux anges d’apprendre que c’est eux les futurs propriétaires du Céleste.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4438 du 22 décembre 2021



Publicité





A lire aussi :EXCLU Plus belle la vie : Luna amoureuse, le bébé de Babeth échangé à la maternité (infos PBLV) en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note