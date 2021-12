Un si grand soleil en avance : la promotion d’Akim (résumé + vidéo épisode n°796 du 16 décembre 2021)

5 ( 2 )

Un si grand soleil du 16 décembre en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Akim célèbre sa promotion ce soir dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, il est promu gardien de la paix !







Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2

Un si grand soleil résumé de l’épisode 796



Akim est promu gardien de la paix ! Le commissaire Becker le félicite, tout comme ses collègues. Mais Thierry lui en veut encore de l’avoir dénoncé et joue les troubles fêtes… Il vient ensuite lui dit qu’il jette l’éponge ! Akim n’a pas oublié et l’envoie balader.

De son côté, Camille a pris une grande décision, mais aura-t-elle le courage d’aller jusqu’au bout ?

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 16 décembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

