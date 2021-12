Plus belle la vie en avance : Patrick est à bout (vidéo PBLV épisode n°4442)

5 ( 2 )

Depuis que Babeth et Patrick sont à nouveau parents, ils sont totalement dépassés dans votre série quotidienne de France 3 Plus belle la vie. En effet, loin d’imaginer qu’on leur a échangé leur bébé à la maternité, Babeth et Patrick se retrouvent face à un petit garçon qui ne cesse de pleurer…







Et dans l’épisode de mercredi prochain, Patrick a une nouvelle méthode, rouler en voiture. Seulement Patrick devient vite épuisé. Il commence à son tour à craquer de désespoir…







Quand Patrick retrouve Babeth, il est à bout. Patrick avoue qu’il se sent trop vieux, il est épuisé et ne supporte plus d’entendre Raphaël pleurer ! Babeth, qui a pu se reposer, essaie de positiver…

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4442 du 28 décembre 2021



