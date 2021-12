Plus belle la vie en avance : Thomas avertit Bastien (vidéo PBLV épisode n°4441)

4.5 ( 10 )

Alors que Luna s’est confiée à Thomas sur sa relation avec Bastien dans votre série marseillaise Plus belle la vie, il va aller le mettre en garde la semaine prochaine.







En effet, dans l’épisode de mardi prochain, Thomas s’inquiète pour Luna, pleine d’enthousiasme au sujet de l’hôtel qu’elle vient de vendre à Bastien et sa famille.







Thomas vient alors mettre en garde Bastien : Luna est son amie, elle a beaucoup souffert ces dernières années et il ne le laissera pas lui faire du mal. Bastien lui demande si c’est un avertissement et Thomas lui répond de le prendre comme il veut. Il précise que son resto est juste à côté et qu’il n’est jamais bien loin…

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4441 du 27 décembre 2021



