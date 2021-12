Plus belle la vie : Fabienne Carat est maman !

5 ( 1 )

Carnet rose pour Fabienne Carat, qui a longtemps incarné le personnage de Samia dans la série de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, l’actrice a donné naissance à un bébé en pleine santé cette semaine à Nice, dans les Alpes Maritimes.







C’est Fabienne Carat elle-même qui a annoncé la bonne nouvelle ce matin sur son compte du réseau social Instagram.







« Ma fille n’est pas née à Paris mais sous le soleil niçois, près de la mer et sous la bienveillance du père Noël prêt à l’accueillir dans notre monde. » a écrit Fabienne en mettant en ligne de premières photos de sa fille dans son cosi sur la mythique Promenade des Anglais.

« Je suis chanceuse de vivre tout ça pour grandir. Je suis pleine de gratitude pour ceux qui m’ont soutenue, à distance, et qui me rendent la vie plus facile. Ils se reconnaîtront » a-t-elle poursuivi.



Toutes nos félicitations à l’heureuse maman, qui a déjà révélé ne pas être en couple avec le papa.

