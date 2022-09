La série Star Wars « Andor » débarque sur Disney+

5 ( 1 )

« Andor », la nouvelle série Star Wars en 12 épisodes signée Lucasfilm, est arrivée hier sur Disney+. Pour son lancement, 3 épisodes ont été mis en ligne sur Disney+, les autres suivront à un rythme hebdomadaire. Les événements de la série « Andor » se déroulent 5 ans avant ceux relatés dans le film « ROGUE ONE : A STAR WARS STORY ».







La série « Andor » explore une nouvelle facette de la galaxie Star Wars en se concentrant sur le destin de Cassian Andor alors que ce dernier cherche à découvrir comment faire la différence en cette époque troublée. Elle relate l’histoire d’une rébellion encore balbutiante et comment individus et planètes se retrouvent peu à peu impliqués dans toutes sortes de conflits.







C’est une période emplie de dangers, de trahisons et d’intrigues où cours de laquelle Cassian Andor va s’engager sur un chemin qui fera de lui le héros rebelle qui défiera le maléfique Empire Galactique.

Aux côtés de Diego Luna qui reprend le rôle du personnage de Cassian Andor figurent Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller et Fiona Shaw. Les producteurs délégués sont Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna et Michelle Rejwan. Tony Gilroy est le créateur et le showrunner de la série.



