« Star Wars Episode VI : le retour du jedi » ce soir sur TMC (30 janvier)

Programme TV du lundi 30 janvier 2023 – « Star Wars Episode VI : le retour du jedi » est le sixième volet de la plus intergalactique des sagas et il est une nouvelle fois en mode rediffusion ce lundi 30 janvier 2023 sur TMC.







A voir ou revoir dès 21h25 sur TMC juste après Quotidien. Rendez-vous aussi depuis tous vos appareils connectés (pc, smartphone, tablette…) sur MYTF1/TMC et optez pour la fonction direct. Aucun replay ne sera ensuite disponible comme pour tout film de cinéma.







« Star Wars Episode VI : le retour du jedi » : histoire, résumé, synopsis

Sur Tatooine, Luke Skywalker porte secours à Han Solo, retenu par Jabba le Hutt. La princesse Leia tente de faire de même mais elle est arrêtée et retenue prisonnière à son tour. Luke parvient, enfin, à sauver ses amis et tout le monde quitte la planète. Luke délaisse alors ses compagnons pour retrouver Yoda sur la planète Dagobah, mais celui-ci n’a plus rien à lui apprendre.

Ce soir la saga « Star Wars » continue sur TMC. Rendez-vous sans faute dès 21h25 sur la chaîne et sur fonction direct de MYTF1/TMC.

