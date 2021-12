TF1 déprogramme « Ici tout commence » et « Demain nous appartient » ce lundi 6 décembre

4 ( 5 )

En raison de l’actualité et de la conférence de presse de Jean Castex et Olivier Véran, TF1 vient d’annoncer à la dernière minute la déprogrammation des séries quotidiennes « Ici tout commence » et « Demain nous appartient » ce lundi 6 décembre.







Publicité





La chaîne propose ainsi une édition spéciale « Conférence de presse du Premier ministre Jean Castex et du ministre des Solidarités et de la Santé et Olivier Véran » présentée en direct par Gilles Bouleau à partir de 18h35.







Publicité





Une édition spéciale sur la situation sanitaire destinée à répondre aux questions et aux attentes des Français dans cette période où le pays est confronté à une 5ème vague du COVID.

Dès 19 heures, vous pourrez suivre en direct la conférence de presse du Premier ministre Jean Castex et d’Olivier Véran, Ministre des Solidarités et de la Santé, quelques heures après le conseil de défense sanitaire qui a eu lieu à la mi-journée à l’Elysée.



Publicité





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note