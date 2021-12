Plus belle la vie en avance : Baptiste se découvre une vocation (vidéo PBLV épisode n°4430)

4.5 ( 2 )

Baptiste va se découvrir une vocation dans les prochains jours dans votre série quotidienne de France 3 Plus belle la vie. En effet, il va sauver un bébé cette semaine ! Et ce bébé, c’est la petite Aurore, la fille de Jean-Paul et Léa.







Dans l’épisode de vendredi prochain, Gabriel félicite son fils dont il est très fier après qu’il ait mis en place un système avec des vélos pour que l’opération d’Aurore puisse avoir lieu.







Baptiste est très touché et content d’avoir vu que son père croyait en lui. Gabriel lui assure qu’évidemment il croit en lui et Baptiste lui confie qu’il a aimé se rendre utile. Il aimerait en faire son métier comme Gabriel, mais il ne se voit pas médecin car il y a trop d’années d’études à faire…

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4430 du 10 décembre 2021



