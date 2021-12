Un si grand soleil en avance : Camille et Steve au commissariat (résumé + vidéo épisode n°789 du 8 décembre 2021)

5 ( 3 )

Un si grand soleil du 8 décembre en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Camille et Steve vont se faire arrêter par la police ce soir dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, ils vont être arrêtés en pleine séance de tags…







Publicité





Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 24 décembre 2021







Publicité





Un si grand soleil résumé de l’épisode 789



Publicité





Camille et Steve sont entrain de tagger quand la police les arrête. Manu vient récupérer sa fille au commissariat et découvre que Steve est le frère de l’un des plus gros dealers de Montpellier ! Camille lui annonce qu’ils sortent ensemble et même si Manu lui interdit de le revoir, l’adolescente refuse de tirer un trait sur Steve…

Ludo confie à Alice qu’il se sent à nouveau soutenu par son entourage et a très envie d’aller de l’avant. Alex tente de rassurer Manu, qui en vrai papa-poule, se pose beaucoup de questions sur Camille.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 8 décembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note