Plus belle la vie en avance : Baptiste sauve une vie (vidéo PBLV épisode n°4432)

Alors que le Céleste va être dévasté par un incendie dans votre série quotidienne Plus belle la vie, Baptiste va faire preuve d’un grand courage et sauver une vie dans les flammes !







Dans l’épisode de mardi prochain, Gabriel se dit très fier de son fils, qui n’a pas hésité à mettre sa vie en danger pour sauver Bahia dans l’incendie de l’hôtel.







Et il vient une idée à Gabriel : et si Baptiste devenait pompier ? L’idée lui plait bien et Baptiste promet d’y réfléchir, même s’il a peur que ce soit compliqué pour devenir pompier professionnel.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4432 du 14 décembre 2021



