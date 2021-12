Un si grand soleil en avance : Elisabeth en larmes face à Alain (résumé + vidéo épisode n°785 du 2 décembre 2021)

5 ( 3 )

Un si grand soleil du 2 décembre en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Elisabeth est accablée de toutes parts ce soir dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». En effet, en plus des conflits avec ses employés, Elisabeth doit faire face à la colère d’Alain, qui lui en veut pour son comportement et n’hésite plus à lui dire. Elisabeth ne peut retenir ses larmes.







Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV

Un si grand soleil résumé de l’épisode 785



Alain et Elisabeth se disputent… Elisabeth l’informe que Bertier a retiré sa plainte, Alain lui reproche d’être « très forte ». Elisabeth fond en larmes et lui demande d’essayer de comprendre ce qu’elle peut ressentir. Mais Alain est clair : le départ de Julien ne peut pas tout justifier ! Il n’en peut plus des tensions entre eux et préfère partir.

De son côté, Ludo tente de trouver un compromis pour sauver son couple mais il va être confronté à un drame inattendu. Et Gary s’inquiète des conséquences de son mensonge, alors qu’Elisabeth doit faire front à des conflits d’ordre professionnels et privés. Tiendra-t-elle le choc ?

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 2 décembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

