Ici tout commence du 13 décembre : Greg sans nouvelle d’Eliott (résumé + vidéo épisode 291)

Ici tout commence du 13 décembre, résumé et vidéo de l’épisode 291 – Eliott n’est pas revenu du week-end et Greg est toujours sans nouvelle ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». Il est très inquiet alors que Jasmine tente de le rassurer… Et de son côté, Eliott est toujours rongé par ses cauchemars.







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1

Ici tout commence – résumé de l’épisode 291



Greg tourne en rond et est furieux depuis les révélations de Célia au sujet d’Eliott et de son prétendu amant. Jasmine ne croit pas à cette histoire et cherche à le rassurer. Mais rien n’y fait, Greg n’a pas de nouvelles d’Eliott et imagine le pire.

Pendant ce temps là, Olivia et Lionel décident de mettre au point un repas de Noël vegan. Rose comprend que Souleymane ment à son père et accepte de le couvrir.

Ici tout commence – vidéo premières minutes du 13 décembre

