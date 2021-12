Audiences TV prime dimanche 12 décembre 2021 : « Docteur ? » et « Vera » devant « Star Wars »

5 ( 4 )

Audiences TV prime dimanche 12 décembre 2021. Surprise à la lecture des chiffres de l’audimat ce matin. C’est en effet le fil proposé par France 2 « Docteur ? » qui s’est imposé en tête des audiences en réunissant 3.85 millions de curieux soit 17.6% des téléspectateurs.







Audiences TV prime dimanche 12 décembre 2021 : autres chaînes

On retrouve ensuite France 3 et la série « Les enquêtes de Vera ». En mode rediffusion, l’épisode a tout de même convaincu 3.31 millions de fidèles soit 15.2 % des téléspectateurs.

Petite déception pour « Star Wars : L’Ascension de Skywalker ». Inédit en clair, et malgré un beau succès en salles avec plus de 6 millions de spectateurs, le film n’a réuni sur TF1 que 3.27 millions d’inconditionnels (pda 17.7%). Notez toutefois une large domination sur cibles avec 28% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats et 30% sur les 15-24 ans.



#Audiences @TF1 📌Star Wars: Episode IX – L'Ascension de Skywalker

Leader sur cibles hier avec:

✅28% de pda FRDA-50

✅30% de pda 15-24

et 3,3M de tvsp Dimanche prochain @TF1 L'Age de glace: les lois de l'univers pic.twitter.com/leNYPCQls8 — TF1 Pro (@TF1Pro) December 13, 2021

Sur M6 le magazine « Capital » avait pour thème cette semaine “Pénurie et flambée des prix, comment limiter les dégâts ?”. Et cela a suscité l’intérêt de 2.20 millions de consommateurs (pda 11.2%).

Arte complète le top 5 avec la rediffusion du film « La comtesse aux pieds nus ». Porté par Ava Gardner et Humphrey Bogart, il a pu compter sur 1.01 million de nostalgiques (4.9% de pda).

