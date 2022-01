« Alex Hugo » du 25 janvier 2022 : histoire et interprètes de l’épisode inédit de ce soir sur France 3

5 ( 3 )

« Alex Hugo » du mardi 25 janvier 2022. Vous êtes fans de la série « Alex Hugo » ? Bonne nouvelle un épisode inédit est programmé ce soir dès 21h10 sur France 3. Il sera également visible en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV. Cet épisode inédit est intitulé « Seuls au monde ».







Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne

« Alex Hugo » du mardi 25 janvier 2022

Histoire de l’épisode « Seuls au monde » : Octobre, dans le contrebas d’une route, dans un endroit charmant et bucolique de la vallée, Alex Hugo découvre une voiture accidentée. À quelques mètres de là, à l’extérieur, la conductrice, morte. Il s’agit de la Dr Myriam Ferrand, 40 ans, installée depuis quelque temps, après avoir longtemps vécu à Marseille. Alex la connaissait là-bas, son père est un ami proche, il lui avait souvent vanté la beauté de Lusagne. Très vite, l’enquête va montrer qu’il s’agit d’un meurtre déguisé en accident, et qu’un couple mystérieux, vraisemblablement illégitime, a été témoin et a tenté en

vain de sauver la passagère…

Interprètes et personnages

Samuel Le Bihan (Alex Hugo)

Lionnel Astier (Angelo)

Mikaël Fitoussi (Renart)

Marilyne Canto (Commissaire Dorval)

Fabien Baïardi (Tony Leblanc)

Andréa Furet (Julia),

Tom Mairat (Jeff)

Anne Loiret (Cassie Morane)

Axelle Simon (Corinne Delcroix)

Angélica Sarre (Marilou Delcroix)

Elliot Jenicot (Gérald Delcroix)

La bande-annonce

« Alex Hugo » revient ce soir dès 21h10 sur France 3. En attendant, voici la bande-annonce.



🔍🏔 Quand #AlexHugo s'éloigne de ses montagnes, ce n'est pas pour faire une randonnée !@SamuelLeBihan vous donne rendez-vous demain à 21.10 ! pic.twitter.com/d8a9TvJRQY — France 3 (@France3tv) January 24, 2022

