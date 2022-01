Audiences TV prime 24 janvier 2022 : le final de « Sam » largement en tête

5 ( 2 )

Audiences TV prime 24 janvier 2022. Hier soir « Sam » faisait ses adieux sur TF1, enfin pour cette 6ème saison. Et elle a signé pour l’occasion un record d’audience avec : 4.38 millions de téléspectateurs et 19.5% de PDA pour le premier épisode de soirée: 4.01 millions et 21.5% de PDA le second. Moyenne 4.19 millions de fidèles soit 20.5% de l’ensemble du public.







Notez de très belles performances sur cibles avec 26% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats et 35% sur les 15-24 ans.

Retrouvez les épisodes en replay sur @MyTf1 pic.twitter.com/WcQrGJ2hr6 — TF1 Pro (@TF1Pro) January 25, 2022



Autre final mais sur France 2 cette fois, celui de la série « Manipulations » dont les deux derniers épisodes n’ont réuni que 2.65 millions de personnes soit 12.4% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de lundi devant leur petit écran.

M6 complète le podium inédit de « Patron incognito ». Hier soir, immersion au sein de l’enseigne Finsbury. Et ce sont 2.15 millions de téléspectateurs qui ont répondu à l’appel soit 10.4% des téléspectateurs.

Le magazine de France 3 « Secrets d’histoire » avait pour thème hier soir « Marie de Roumanie, l’étonnante reine des Carpates ». Et il a suscité l’intérêt de 1.92 million de férus d’histoire soit 9.1% de l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus, ndrl)

W9 complète le top 5 avec une rediffusion du film « La chute de Londres » vu ou revu par 1.47 million de cinéphiles (pda 6.8%).

