« Face à Baba » du jeudi 27 janvier 2022 : ce jeudi soir, Cyril Hanouna reçoit en direct Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour !

« Face à Baba » du jeudi 27 janvier 2022

Rappel du principe de l’émission. Dans « Face à Baba », Cyril Hanouna, reçoit les personnalités qui sont au coeur de l’actualité. Celles-ci viennent exprimer leurs vérités, leurs promesses et sont confrontées aux questions que se posent les Français à leur sujet.

Ce jeudi soir, c’est Jean-Luc Mélenchon qui en sera l’invité. Comme lors du premier numéro, le candidat de l’Union Populaire sera face à 10 intervenants venus le défier, le contredire ou l’interroger. Parmi eux Éric Zemmour.



.@JLMelenchon sera l'invité de @CyrilHanouna dans #FaceÀBaba, jeudi 27 janvier en direct à 21h sur C8. Le candidat de l’Union Populaire sera face à 10 intervenants venus le défier, le contredire ou l’interroger. pic.twitter.com/Edm8J5rWaB — C8 (@C8TV) January 21, 2022

Vers un nouveau carton d’audience ?

Le premier numéro avec Éric Zemmour a réalisé un énorme carton d’audience en décembre réunissant 2.21 millions de téléspectateurs et 10.5% des téléspectateurs jusqu’à 22h45 et en signant de très performances auprès des jeunes.

Qu’en sera t-il pour ce deuxième numéro ? « Face à Baba » avec Jean-Luc Mélenchon, c’est ce soir, jeudi 27 janvier 2022, à partir de 21h15 en direct sur C8 juste après « Touche pas à mon poste »

