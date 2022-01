« Bacri, comme un air famille » : hommage à Jean-Pierre Bacri ce soir sur France 3 (vendredi 14 janvier 2022)

5 ( 5 )

« Bacri, comme un air famille » : hommage à Jean-Pierre Bacri ce soir, vendredi 14 janvier 2022, sur France 3 dès 21h10. Depuis hier, France Télévisions rend hommage à Jean-Pierre Bacri avec un documentaire inédit et une programmation cinéma spéciale. Et après le film « Photo de famille » diffusé hier soir, la chaîne vous propose ce soir le documentaire inédit signé Stéphane Benhamou et Erwan Le Gac.







Publicité











Publicité





« Bacri, comme un air famille » : ce soir sur France 3

Alors que le premier anniversaire de sa mort approche, Stéphane Benhamou a tenu à rendre hommage au comédien Jean-Pierre Bacri, en revenant sur son parcours, mais aussi sur ses colères et ses engagements.

Mais au-delà de la caricature du grincheux, depuis ses années d’apprentissage jusqu’à sa disparition en janvier 2021, ce film raconte ce Français par excellence : un homme tourné vers les autres, comédien par accident, moraliste par vocation, que le succès a laissé insensible aux flatteries et aux honneurs factices, prêt à toutes les colères dès lors qu’il fallait s’élever contre les injustices et la bêtise.

Pour cela, le réalisateur revient sur les différentes ruptures et étapes qui ont marqué la vie de l’acteur. Il donne aussi la parole aux proches de Bacri comme Anne Alvaro, Pierre Arditi, Nathalie Baye, Olivier Nakache, Eric Toledano, Alain Chabat et Sam Karmann. Ils décrivent un homme drôle, passionné, attentif aux autres et peu attaché aux honneurs et aux reconnaissances.



Publicité





🎬 Jean-Pierre Bacri, un acteur sans concession… qui nous manque terriblement. Le documentaire « Bacri, comme un air de famille » est diffusé vendredi à 21.10 ! pic.twitter.com/olPynnQx3p — France 3 (@France3tv) January 12, 2022

« Bacri, comme un air famille » en replay

Vous n’êtes pas à la maison ? Vous préférez une autre chaîne ? Rattrapez-vous ! Le replay de ce documentaire sera ensuite disponible durant 7 jours sur FranceTV.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note