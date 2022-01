Le visa de Novak Djokovic à nouveau annulé par le gouvernement australien !

5 ( 5 )

Alors que l’Open d’Australie débutera lundi, nouveau rebondissement dans l’affaire Djokovic. En effet, le gouvernement australien vient à nouveau d’annuler le visa de Novak Djokovic, numéro 1 mondial.







Après des jours de suspense, le joueur de tennis serbe, qui n’est pas vacciné contre le Covid-19 et ne respecte donc pas les règles imposées pour entrée en Australie et disputer le tournoi du Grand Chlem, va donc devoir rentrer chez lui et renoncer.







Un rebondissement qui survient deux jours après le tirage au sort du tableau de l’Open d’Australie, dans lequel Djokovic était présent.

Le numéro 1 mondial risque 3 ans d’interdiction d’entrée sur le territoire australien. Il peut encore une fois faire appel mais le délais devrait être trop court pour pouvoir disputer l’Open d’Australie lundi.



