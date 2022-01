Demain nous appartient du 31 janvier : la maison de Chloé et Alex vandalisée (résumé + vidéo épisode 1111 en avance)

5 ( 2 )

Demain nous appartient du 31 janvier 2022, résumé en avance et vidéo de l’épisode 1111 de DNA – La situation continue de se dégrader pour Chloé et Alex ce soir dans « Demain nous appartient ». En effet, non seulement ils ont perdu la garde de Céleste, mais en plus leur maison a été vandalisée… Qui est derrière tout ça ?







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : Alex et Chloé en danger de mort, Victoire de retour, ce qui vous attend la semaine prochaine







Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1111



La situation empire pour la famille Delcourt. Revenu à Sète, Maxime a du mal à garder son calme alors que la maison de ses parents a été vandalisée. Chloé déprime depuis qu’on lui a enlevé Céleste et en sortant dans le jardin, elle découvre un tag d’insultes sur la maison ! Alex pense que c’est un coup de Flore, Maxime décide d’aller parler à Bart…

De son côté, Noor initie un rapprochement avec l’homme qui l’intéresse, mais elle est finalement très déçue. Face aux Moreno, Tristan finit par craquer au pire moment.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1111 du 31 janvier 2022

Si la vidéo ne se lance pas ou est indisponible, retrouvez là sur myTF1 en cliquant ici

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.

