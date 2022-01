Plus belle la vie : ce soir, Luna avoue avoir trahi Bastien (résumé + vidéo épisode 4457 PBLV du 18 janvier 2022)

5 ( 2 )

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4457 du mardi 18 janvier 2022 – Luna décide de jouer franc jeu avec Bastien ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, elle lui avoue qu’elle l’a trahi en collaborant avec la police… Elle lui explique tout et affirme que la police ne le soupçonne plus désormais.







Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4457

La nouvelle stratégie de la police se met en place : faire croire à Luna qu’ils pensent Bastien innocent pour endormir leur vigilance et attendre un faux pas. La rénovation de l’hôtel avance bien et Bastien félicite ses enfants pour leurs idées déco. Sunalee et Akira sont refroidies par la présence de Luna qui viendra désormais dormir avec Bastien à l’hôtel. Seul Pablo est content. Sunalee rappelle à son père la promesse qu’il leur avait fait : celle de retrouver Elodie…



Malgré toutes les taches qu’il a à accomplir, Mouss accepte d’organiser l’élection des délégués. Mais dans la classe, personne ne veut se présenter, sauf Benoit Dupas, le fayot du premier rang qui se porte volontaire. De son côté, Monsoeur Krauss accepte de rencontrer Karine Langlois, la maman de Jules…

Riva a un plan pour rabibocher François et Thomas. Il faut qu’ils trouvent un ennemi commun : Roland…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4457 du 18 janvier

