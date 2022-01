EXCLU Plus belle la vie : Manon embrasse Patrick, Emma s’en va, Kévin se fait tirer dessus (infos PBLV)

4.5 ( 24 )

EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 4 février 2022 Le week-end s’achève et comme chaque dimanche soir, il est temps pour les fans du feuilleton « Plus belle la vie » d’en savoir plus sur les prochains épisodes. En effet, comme toujours, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.







Et dans trois semaines, on peut vous dire que la situation se complique entre les Nebout et Manon !

En effet, alors que c’est la mère biologique de Raphaël et que les Nebout l’ont embauchée comme baby-sitter, ils sont loin de se douter de tout ce qu’elle cache… La jeune femme est au coeur d’une guerre de gangs dans la cité où elle vit. Manon se rend encore une fois en retard chez les Nebout à cause de Rayan et Anh Hao : ils ont la rage car un des mecs du clan de Berre a tué un des leurs. De son côté, Babeth montre à Manon comment s’occuper du bébé…



Les Nebout sont réveillés par l’appel d’Éric, quelqu’un a tiré sur Kevin. Il est à l’hôpital et sorti d’affaire. Emilie est venue à son chevet même si elle douche à nouveau ses espoirs de se remettre ensemble. Eric prend la déposition de Kevin mais ce dernier n’a pas vu son agresseur. Laetitia demande à Eric de faire tout son possible pour retrouver les coupables. Rayan est fier qu’ils aient tiré sur un flic et s’en vante auprès de Manon…

Babeth et Patrick s’attachent de plus en plus à Manon et lui proposent même de rester dormir chez eux. Patrick se sent proche de Manon, ils partagent un passé commun à l’ASE et a envie de l’aider. Mais Patrick doit repousser Manon, qui tente de l’embrasser. La jeune fille prend la fuite et Patrick culpabilise. Il se confie à Babeth, il a tellement voulu l’aider et pense qu’il a peut-être été ambiguë. Patrick essaie de joindre Manon mais elle ne répond pas. Cette dernière est persuadée d’être virée et donc d’avoir anéanti ses derniers espoirs d’être avec Raphael. Manon échappe une fois de plus aux représailles de Rayan qui vient déposer des liasses de billets chez elle…

De son côté, Emma doit partir pour le travail en Australie. Baptiste lui en veut de les abandonner une fois de plus… Baptiste a rendez-vous pour son premier jour de formation de pompier. C’est Jean-Louis Bizet, le capitaine, qui l’accueille. Il sera l’instructeur de Baptiste et d’autres jeunes volontaires. Jean Louis leur parle un peu de sa carrière, et plus Baptiste se montre enthousiaste, plus Jean-Louis se referme…

Rochat est très préoccupé et a une annonce à faire à la coloc. Il veut se marier. L’heureuse élue s’appelle Malika, rencontrée il y a peu de temps sur internet. Malika a tout pour lui plaire, et en plus, ils partagent le même amour les reconstitutions historiques. Toute la coloc va aider Rochat à faire sa demande !

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 24 janvier sur France 3

La police relie Talbot à Herrera. Ces deux-là blanchissaient de l’argent ensemble via une association Colombienne. Bastien décide de faire une cérémonie d’adieux à Elodie et annonce sa mort à la presse. Elodie entend l’interview de Bastien et se décompose. Elle fait croire à Omar qu’elle veut se reposer et parvient à s’échapper de la villa. Pendant ce temps, la famille Castel se recueille et chaque membre a apporté un objet qui lui rappelait Elodie…

François comprend tout le stratagème de Roland pour réconcilier la famille et ne lui en veut pas. Il décide de laisser sa place à Riva à l’appartement avec les ados et Thomas. Riva ne veut pas s’occuper des ados même si Thomas lui demande d’y réfléchir…

Karim est motivé pour son premier cours de conduite avec Ophélie. Face à elle, il rougit et se trouve des points communs avec la jeune fille…

