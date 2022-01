« Grey’s Anatomy » du 26 janvier 2022 : ce soir, les deux premiers épisode de la saison 17 sur TF1

5 ( 3 )

« Grey’s Anatomy » du 26 janvier 2022. Bonne nouvelle ! Ce soir sur TF1, retour des héros de « Grey’s Anatomy » pour une 17ème saison inédite pleine de surprises. Même des anciens vont faire leur retour, c’est dire !







« Grey’s Anatomy » saison 17 : à propos

Le tournage de la 17e saison de Grey’s Anatomy a été rythmé par l’épidémie de Covid. Une pandémie que la production a décidé d’exploiter largement dans les épisodes. Les auteurs y ont vu une occasion pour faire revenir plusieurs personnages qui ont marqué les esprits au cours des années

Piqûre de rappel

A la fin de la saison 16, alors que l’état de Richard empirait et qu’il se retrouvait à l’hôpital, tous ses proches étaient persuadés qu’il souffrait de la maladie d’Alzheimer. Mais DeLuca et Meredith se rendaient compte qu’il était en réalité victime d’un empoisonnement au cobalt suite à la pose d’une prothèse de hanche. Link l’opérait avec succès pendant qu’Amelia accouchait seule de leur enfant. Un dénouement heureux pour le Dr Webber bien différent de celui du couple Teddy et Owen. En effet, le jour de leur mariage, elle lui envoyait par erreur un message où l’on entendait clairement la future épouse en pleins ébats avec Koracick… La saison 17 reprend au cœur de l’épidémie de Covid. Le Grey Sloan Hospital subit de plein fouet la pandémie et doit s’adapter rapidement. Richard, qui souhaite revenir travailler, retrouve Bailey. Elle lui explique alors que tout a changé : les opérations non urgentes étant annulées, les chirurgiens prennent la température et font les petites tâches. Masques, tentes de fortune, unité Covid sont leur quotidien et l’hôpital n’est plus le même. Les morts s’enchaînent sans que les médecins puissent les aider. Ils tiennent comme ils peuvent mais face à leur impuissance, au manque de matériel et à l’éloignement de leurs proches, ils sont atteints au moral. DeLuca, qui ne fait plus partie des résidents, est au plus mal psychologiquement. Amelia, en congé maternité, s’occupe des enfants de Meredith. Mais un soir, alors qu’il rentre chez lui, Cormac Hayes aperçoit un corps inanimé sur le parking… c’est Meredith. Testée positive au Covid, elle est hospitalisée et mal en point…

Retour des « anciens »

Alors que cette saison comportera plusieurs épisodes cross-over avec sa petite sœur Station19, Grey’s Anatomy voit aussi le retour de nombreux visages particulièrement appréciés des fans… même des plus inattendus. En effet, plongée dans le coma, Meredith retrouve tour à tour les personnes qui ont marqué sa vie… alors même qu’elles sont décédées ! Le premier à faire son apparition sera le très populaire Derek Shepherd (Patrick Dempsey), l’amour de sa vie, mort à la fin de la saison 11 après un accident de voiture. Il ne sera pas le seul puisque sa sœur Lexie (Chyler Leigh), décédée dans un accident d’avion à la fin de la 8e saison, tout comme Mark Sloan (Eric Dane), vu pour la dernière fois en saison 9, ou encore George O’Malley (T.R. Knight), qui n’était plus apparu dans la série depuis la fin de la saison 5, accompagneront aussi Meredith durant son coma. Absente depuis la saison 14, April Kepner (Sarah Drew) reviendra au cours d’un épisode durant lequel Jackson lui fera une proposition pour le moins inattendue. Des apparitions successives qui devraient ravir les fans de la première heure. D’autres personnages récurrents partis depuis plusieurs saisons feront aussi leur retour pour quelques épisodes à l’image de Rosalind (Vachensky Vieux), la sœur de Ben Warren ; Robert Avery (Eric Roberts), le père de Jackson ; ou encore Bill Pierce (Richard Lawson), le père de Maggie. En revanche, deux figures importantes de la série vont faire leurs adieux aux Grey Sloan Hospital à l’issue de cette saison inédite.



➭ ➭ Spoilers saison 17 : le retour de Patrick Dempsey

« Grey’s Anatomy » du 26 janvier 2022 : les deux épisodes de ce soir

Épisode « Avant après » : Les médecins du Grey-Sloan Memorial doivent lutter contre la pandémie de COVID-19.

Épisode « Une fois de trop » : Après un départ de feu involontaire, les pompiers de la caserne 19 viennent déposer des patients à l’hôpital. Amelia et Link tentent de s’en sortir dans la bonne humeur en tant que nouveaux parents.

La bande-annonce

« Grey’s Anatomy » en replay

« Grey's Anatomy » en replay

