Florent Pagny annonce avoir un cancer des poumons

5 ( 3 )

Triste nouvelle qu’a annoncé Florent Pagny ce mardi soir sur son compte du réseau social Instagram. Dans une vidéo publiée en début de soirée, Florent Pagny annonce qu’il a un cancer des poumons et qu’il doit par conséquent arrêter sa tournée.







Publicité





« Je dois faire une annonce un peu particulière, je ne vais pas pouvoir terminer ma tournée des 60 ans. Je dois annuler l’ensemble de mes concerts suite à un problème de santé. » a déclaré le chanteur et coach historique de The Voice.







Publicité





« On vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse, pas très sympathique, qui ne peut pas s’opérer » a-t-il poursuivi.

Florent Pagny, qui a fêté ses 60 ans en novembre dernier, est ainsi contraint d’abandonner sa tournée pour suivre un traitement lourd et se battre contre la maladie.



Publicité





« Je dois rentrer dans un protocole de six mois de chimiothérapie et de rayons X. Je suis désolé. Dans la vie, le plus important c’est la santé et quand on a un problème il devient prioritaire. »

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note