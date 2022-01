Ici tout commence du 25 janvier : Maxime a fait son choix (résumé + vidéo épisode 321)

5 ( 1 )

Ici tout commence du 25 janvier, résumé et vidéo de l’épisode 321 – Alors que le chef Sarran lui avait laissé le week-end pour réfléchir, Maxime a pris sa décision ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Il annonce à Salomé qu’il va accepter le poste et partir à San Francisco ! Il doit maintenant l’annonce à Teyssier.







Greg et Lionel ont surpris Guillaume et Laëtitia dans les toilettes des vestiaires et détiennent une véritable bombe qui pourrait secouer l’Institut Auguste Armand. Greg n’a toujours pas supprimé la vidéo qui pourrait rapidement devenir publique…

Rebondissements à l’institut : Clotilde découvre la vidéo de Lionel et Greg. La confrontation avec Guillaume a sonné. Pour Maxime, il est temps d’annoncer sa décision à son mentor. Les discordes entre Mehdi et Hortense mettent à mal leur relation.

