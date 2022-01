Plus belle la vie : ce soir, Bastien annonce à Luna qu’Elodie est en vie (résumé + vidéo épisode 4462 PBLV du 25 janvier 2022)

5 ( 1 )

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4462 du mardi 25 janvier 2022 – Bastien va se confier à Luna ce soir dans votre feuilleton de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, il va lui annoncer qu’Elodie est en vie et qu’il l’a revue ! Luna est sous le choc en apprenant qu’Elodie a été enlevée par les trafiquants qui ont tué Talbot.







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Manon embrasse Patrick, Emma s’en va, Kévin se fait tirer dessus (infos PBLV)







Publicité





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4462

Bastien est bouleversé et demande à Elodie de lui expliquer au moins la raison de son enlèvement. C’est Herrera qui l’a agressé puis kidnappé. Elle s’est fourrée dans un trafic de drogue qui la dépasse totalement. Elle doit regagner la villa si elle ne veut pas qu’Herrera la chope. Bastien raconte à Luna sa rencontre avec Elodie et ne voit pas que Luna est inquiète pour leur avenir commun. De leur côté, Ariane et Boher font le point avec Revel : Herrera est l’un des lieutenants de Juan Carillo. Ça serait un très gros coup pour eux de pouvoir l’arrêter…



Publicité





Même si Mouss est CPE il reste très proches des élèves jusqu’à jouer avec dans les couloirs. Nathan le met en garde car les élèves peuvent vite abuser des situations. Betty présente Mouss à sa copine comme étant le CPE le plus cool de la terre, et façon Betty, elle fait du bruit dans les couloirs. Rochat demande à Mouss de se faire un peu plus respecter…

Bilal prend son premier cours avec Ophélie. Il se trouve plein de points communs avec Ophélie et la drague, cette dernière pas dupe, le recadre …

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4462 du 25 janvier

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note