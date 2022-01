Ici tout commence du 3 janvier : 2 épisodes, Charlène en colère contre Louis (résumés + vidéo épisodes 305 et 306)

5 ( 4 )

Ici tout commence du 3 janvier, résumés et vidéo des épisodes 305 et 306 – Double dose de votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ce lundi soir avec deux épisodes à suivre à partir de 18h. Et on peut vous dire que Charlène ne décolère pas au sujet du mensonge de Louis, qui s’est approprié les recettes de son père… Elle pense que cette fois Louis est allé trop loin !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 305



À l’Institut, Charlène se rend compte que, prêt à tout pour gagner le concours, Louis lui a planté un couteau dans le dos. Il s’est approprié le travail de son père et a fait croire à tout le monde que c’était sa recette. Louis est prêt à tout pour garder une place à l’Institut.

Malgré les soupçons qui pèsent sur lui, Louis se démène pour parvenir à ses fins. A l’institut, la nouvelle décision d’Antoine ne fait pas l’unanimité. Lisandro se plie en quatre pour tenter de regagner le cœur de sa belle.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 306

A l’institut, Teyssier et Maxime peuvent compter sur une nouvelle alliée pour faire tomber Louis, qui a plus d’une carte dans sa manche. A bout, Mehdi décide de prendre de la distance avec Hortense. Guillaume et Clotilde retrouvent leur complicité passée.

Ici tout commence – vidéo premières minutes du 3 janvier

