Ici tout commence spoiler : Guillaume quitte Laetitia (VIDEO)

5 ( 1 )

Ici tout commence spoiler, résumé à l’avance vidéo – Après la mise en ligne de la vidéo intime entre Guillaume et Laetitia dans votre série quotidienne « Ici tout commence », c’est le choc à l’institut. Et dans quelques jours, Guillaume va finalement quitter Laetitia !







Publicité





Kelly, qui est à bout, se sent soulagée de savoir qu’ils ne sont plus ensemble. Mais Salomé et Lionel ne la comprennent pas et elle explose…







Publicité





Salomé et Lionel ne comprennent pas la réaction de Kelly au sujet de la rupture entre sa mère et Guillaume. Elle monte en pression, craque complétement et finit par se brûler la main en cuisinant !

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : le départ de Maxime, Clotilde souffre, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 24 au 28 janvier)



Publicité





Ici tout commence spoiler Guillaume et Laetitia, c’est fini

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note