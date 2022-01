Ici tout commence spoiler : Guillaume veut virer Laetitia ! (VIDEO)

5 ( 1 )

Ici tout commence spoiler, résumé à l’avance vidéo – Alors que Clotilde est enceinte, Guillaume va finalement prendre une décision radicale dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Guillaume décide non seulement de quitter Laetitia, mais également de la virer de l’institut !







Il se confie à Antoine, qui n’en peut plus de leurs conflits…







Guillaume est tiraillé. D’un côté, il souhaite, plus que tout, rester avec Clotilde qui porte son enfant et de l’autre, cet amour pour Laetitia. Mais il faut choisir et c’est vers Clotilde qu’il se tourne. Il annonce à Antoine qu’il veut virer Laetitia et qu’elle quitte l’institut !

Ici tout commence spoiler Guillaume veut que Laetitia parte

