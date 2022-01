Plus belle la vie en avance : Elodie quitte Marseille (vidéo PBLV épisode n°4467)

5 ( 8 )

Le retour d’Elodie au Mistral ne s’annonce pas aussi joyeux que prévu pour ses enfants la semaine prochaine dans votre série quotidienne Plus belle la vie. En effet, dans l’épisode de mardi prochain, Elodie doit annoncer une terrible nouvelle à sa famille…







Publicité





Toujours en danger, elle décide de partir loin de Marseille pour protéger ses enfants !

A lire aussi :EXCLU Plus belle la vie : Manon embrasse Patrick, Emma s’en va, Kévin se fait tirer dessus (infos PBLV) en cliquant ICI







Publicité





Elodie se sacrifie pour protéger ses enfants du danger car elle reste une cible pour les amis de Carillo. Elle compte sur Luna pour bien s’occuper de ses enfants. Luna est bouleversée et a eu peur que le couple Elodie/Bastien se reforme.



Publicité





Elodie ne sait pas où elle va trouver le courage d’annoncer son départ à ses enfants. Sunalee a tout entendu et est en larmes. Elle annonce à sa sœur et ses frères la terrible nouvelle et balance en pleine figure à Hugo que tout est de sa faute…

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4467 du 1er février 2022

A lire aussi :« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 18 février 2022 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note