Ici tout commence spoiler : Maxime surprend un gros dérapage ! (VIDEO)

Ici tout commence spoiler, résumé à l’avance vidéo – Alors que le concours va commencer lundi prochain dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence », Maxime va être témoin d’un gros dérapage en coulisses… En effet, il va surprendre une cheffe entrain de maltraiter psychologiquement et physiquement son élève !







Et cette élève, c’est Elodie. La cheffe Cardon est odieuse et brutalise Elodie, sous les yeux de Maxime qui les observe de loin.







Maxime est témoin d’une scène choquante entre Elodie et la cheffe Annabelle Cardon. La cheffe met la pression à son élève pour le concours et n’hésite pas à utiliser la violence verbale et physique pour ça…

Ici tout commence spoiler Elodie harcelée

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

