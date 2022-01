Le créateur Thierry Mugler est mort

5 ( 5 )

Triste nouvelle que l’on apprend ce matin puisque le célèbre créateur de mode Thierry Mugler est mort dimanche. Il avait 73 ans et selon son attaché de presse qui a annoncé la nouvelle, il est décédé « d’une morte naturelle ».







« Nous avons l’immense tristesse de vous faire part du décès de Monsieur Manfred Thierry Mugler survenu dimanche 23 janvier 2022. Que son âme repose en paix. » est-il écrit sur la page Facebook de Thierry Mugler.







Créateur de vêtements et de parfums, Thierry Mugler était également metteur en scène et photographe. Il n’était pas malade et sa mort était inattendue selon son attaché de presse, qui a précisé qu’il avait plein de projets et devait annoncer de nouvelles collaborations cette semaine.

Les hommages se multiplient dans le monde entier depuis l’annonce de la mort du créateur.



