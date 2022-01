Patron Incognito du 24 janvier 2022 : ce soir, l’émission s’invite chez « Finsbury »

5 ( 4 )

Patron Incognito du 24 janvier 2022. Ce soir à la télé, vous avez rendez-vous sur M6 pour un nouveau numéro inédit de « Patron Incognito ». Rendez-vous dès 21h10 sur M6 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur 6Play. Ce soir immersion dans les coulisses de l’enseigne « Finsbury ».







Patron Incognito du 24 janvier 2022 : votre émission en quelques lignes

Richelieu, mocassins, boots… Nous avons trouvé chaussure à notre pied pour ce nouvel épisode de Patron Incognito avec l’enseigne Finsbury.

Son PDG, Arnaud Bruillon, 45 ans, a débuté en bas de l’échelle comme vendeur il y a 28 ans. Aujourd’hui, il participe à des rencontres avec des élèves en milieu scolaire pour montrer qu’on peut réussir même quand on n’est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche.

Pour mener à bien les immersions, l’équipe de tournage a transformé le patron en critique de mode, au look volontairement excentrique, auteur d’un blog et d’ouvrages sur cet univers. Ses immersions le mèneront successivement dans un magasin d’outlet, à Troyes, puis chez un gestionnaire de stock, en banlieue parisienne, et enfin dans un magasin du quartier de l’Opéra.



"26 pages pour faire un inventaire ?"

Le patron se rend compte que la façon de faire l’inventaire est obsolète 😩#PatronIncognito, lundi à 21.10 pic.twitter.com/H8TjuxvVvv — M6 (@M6) January 21, 2022

Nouveaux records d’audience ?

La semaine dernière l’émission a signé de nouveaux records d’audience. Meilleure performance auprès des FRDA-50 ans depuis 7 ans, auprès des -50 ans depuis 8 ans et auprès de l’ensemble du public depuis 5 ans. Mais qu’en sera t-il cette semaine ?

#audiences #PatronIncognito @M6 🏆RECORDS auprès des FRDA-50 ans depuis 7 ans, auprès des -50 ans depuis 8 ans, auprès des 4+ depuis 5 ans

🏆 Meilleure audience depuis 4 ans 🎥13% auprès des 4+

📈25% auprès des FRDA-50 et des -50 ans

📌2,6M° tlsp (pic à 2,9M°) pic.twitter.com/Fi94WWpPNt — M6Pro (@M6pro) January 18, 2022

