Plus belle la vie : ce soir, le tueur identifié (résumé + vidéo épisode 4460 PBLV du 21 janvier 2022)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4460 du vendredi 21 janvier 2022 – L’enquête avance ce soir dans « Plus belle la vie » et la police identifie le tireur qui a tué Talbot. Bastien et Luna sont donc définitivement mis hors de cause, Ariane pense que tout est parti d’Elodie…







Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4460

Bastien annonce à ses enfants qu’Elodie est morte. Ils sont tétanisés, choqués et des larmes coulent sur leurs visages. Akira en veut à son père et le déteste. De son côté, Luna rassure ses proches sur sa relation avec Bastien : il a été innocenté et elle envisage sa vie avec lui. L’inauguration de l’hôtel est maintenue, c’est ce que Elodie aurait voulu. Hugo inclus Luna pour avoir son avis. De leur côté, Boher et Ariane reviennent sur la scène de crime…



Lola n’a pas trouvé de supplément pour l’élection de délégués et contre toute attente Bilal se propose pour le poste d’adjoint. Le binôme est élu face à Benoit Dupas. Mouss a en fait payé Bilal pour qu’il se présente avec Lola. Nathan le grille mais couvre Mouss…

Revel a eu vent de l’excès de vitesse d’Abdel, et lui demande de se ressaisir. De son côté, Karim est chargé d’inscrire Abdel et Bilal à l’autoécole…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4460 du 21 janvier

