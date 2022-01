Plus belle la vie : ce soir, Luna piège Bastien (résumé + vidéo épisode 4453 PBLV du 12 janvier 2022)

4.2 ( 5 )

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4453 du mercredi 12 janvier 2022 – Luna va accepter de trahir Bastien ce soir dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie ». En effet, la police propose à Luna de les aider en piégeant Bastien… Luna hésite mais finit par accepter.







Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4453

Pour prouver que Bastien est innocent, Luna veut bien collaborer avec la police. Boher lui demande de se rendre avec Bastien chez ce Philippe Talbot. Luna parvient à cacher à Bastien sa collaboration avec la police et le convainc de l’accompagner chez Talbot. Entre temps, Boher et Ariane débarquent au Céleste pensant que Luna les a doublés en planquant le téléphone, alors qu’elle partageait un moment d’intimité avec Bastien…



Mouss prend ses marques dans son nouveau bureau de CPE. Bilal vient toquer à la porte, il s’est fait une nouvelle fois virer de cours par Blanche. Mouss lui conseille d’être sincère et de réellement s’excuser. C’est un conseil qui lui servira toute sa vie…

Sur les conseils de Thomas, Kilian et Lola ont décidés de faire grève. Leur motif : François ne respecte pas la convention collection de la restauration…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4453 du 12 janvier

