Plus belle la vie en avance : Bastien croit savoir qui est le coupable (vidéo PBLV épisode n°4452)

Alors que Bastien reste le principal suspect de la police et qu’Elodie reste introuvable dans votre feuilleton quotidien Plus belle la vie, la semaine prochaine il va les mettre sur une nouvelle piste.







En effet, dans l’épisode de mardi prochain, Bastien croit savoir qui est le coupable et il en parle à Luna, sans savoir que la police les écoute.







Bastien justifie son comportement de la veille auprès de Luna : il a passé des mois dans une prison Thaïlandaise à cause d’une erreur judicaire et reste très perturbé. Pour lui, il n’y a que Philippe Talbot qui aurait pu enlever Elodie. Ils ont eu une liaison passionnelle dans le passé et il est devenu fou quand elle a rompu avec lui. Ariane et Boher écoute à l’aide du mouchard et se renseignent sur ce Philippe Talbot. Ils retrouvent sa trace, il vient de sortir de prison…

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4452 du 11 janvier 2022



