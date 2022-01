Ici tout commence spoiler : Maxime en binôme avec Teyssier ! (VIDEO)

0 ( 0 )

Ici tout commence spoiler, résumé à l’avance vidéo – Maxime va finalement changer de partenaire pour le concours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, si Teyssier n’a pas réussi à faire éclater la vérité sur Louis, ils vont conclure un deal.







Si Louis gagne le concours de la meilleure école, il deviendra le nouveau directeur de l’institut ! Et s’il perd, il s’en ira. Alors Maxime veut absolument gagner et dans quelques jours, il demande à changer de binôme. Clotilde étant préoccupée par ses problèmes de couple, Maxime ne la trouve pas à la hauteur. Il va alors former un binôme avec… Teyssier !







Maxime a demandé à changer de binôme pour le concours, car Clotilde était trop dissipée par ses problèmes de couple. Il fera désormais équipe avec le chef Teyssier ! Mais les élèves de l’Institut n’arrivent pas à comprendre cette nouvelle.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : Teyssier et Maxime s’unissent, une rupture, un retour, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 3 au 7 janvier)



Ici tout commence spoiler Maxime va faire équipe avec Teyssier

