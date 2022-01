Plus belle la vie en avance : Elodie est en vie ! (vidéo PBLV épisode n°4461)

5 ( 7 )

Alors que Bastien est convaincu qu’Elodie est morte dans votre série quotidienne de France 3 Plus belle la vie, un gros rebondissement vous attend la semaine prochaine ! En effet, dans l’épisode de lundi prochain, Elodie est bien toujours en vie !







Elle a été enlevée et c’est à travers les informations à la télé qu’elle apprend que sa famille et la police la croient morte…







Bastien décide de faire une cérémonie d’adieux à Elodie et annonce sa mort à la presse. Elodie entend l’interview de Bastien et se décompose. Elle fait croire à Omar qu’elle veut se reposer et parvient à s’échapper de la villa.

Pendant ce temps, la famille Castel se recueille et chaque membre a apporté un objet qui lui rappelait Elodie…



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4461 du 24 janvier 2022

