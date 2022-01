« S.W.A.T. » du 11 janvier 2022 : ce soir sur TF1 deux épisodes inédits de la saison 4

5 ( 4 )

« S.W.A.T. » du 11 janvier 2022. Suite de la 4ème saison inédite de votre série « S.W.A.T. » ce soir dès 21h05 sur TF1 et en replay durant 7 jours sur MYTF1. En ce mardi soir découvrez les épisodes « Un coupable à tout prix » et « Faire face ».







« S.W.A.T. » du 11 janvier 2022 : deux épisodes inédits ce soir

Un coupable à tout prix

Erika a succombé à sa blessure et l’équipe d’Hondo fait l’objet d’une enquête afin de déterminer les responsabilités de chacun. Pendant ce temps, tout le monde est assigné au travail administratif sauf Deacon, qui n’a pas participé à la mission en question, et Chris, qui doit retourner voir la psychologue. En effet, Chris n’a pas encore réussi à rentrer dans l’appartement qu’elle partageait avec Erika. Désireux de savoir s’il a commis une erreur, Hondo retourne sur les lieux du drame et repère quelque chose qui fait avancer l’enquête : le terrain d’entraînement des Imperial Dukes ressemble trait pour trait à celui des Marines lorsqu’il était à Pendleton lui-même…

Faire Face

Alors que toute l’unité est encore sous le choc de la disparition d’Erika, une nouvelle recrue, Nora Fowlers, intègre le S.W.A.T. en qualité de médecin tactique. Son aide s’avère précieuse alors que Hondo et ses hommes doivent sauver une femme des griffes de son kidnappeur. Parallèlement, Chris remporte le concours de l’I.L.T.

Ces deux épisodes inédits seront suivis de 4 rediffusions des saisons précédentes dès 22h45.



