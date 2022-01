5 ( 4 )

« Lego Masters » du 11 janvier 2022 : ce soir c’est déjà l’heure de la finale de la saison 2 ! Et oui déjà. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY. Pour cet ultime rendez-vous, 4 binômes sont encore en compétition et vont devoir tout donner pour décrocher le titre !







« Lego Masters » du 11 janvier 2022

C’est déjà l’heure de la grande soirée finale pour les 4 binômes encore en compétition. Et qui dit soirée finale dit épreuves XXL.

Pour la première épreuve et pour la première fois dans le concours, les candidats vont intégrer leur création au cœur d’un arbre de briques gigantesque et magique de plus de 3,5 mètres. Leur œuvre majestueuse devra s’insérer parfaitement à l’arbre, perchée sur l’une de ses branches à plusieurs mètres de haut. Cœur sensible s’abstenir !

Puis ce sera le tour de l’épreuve finale : 25 heures pour réaliser leur chef d’œuvre et, pour le meilleur d’entre eux, être couronné le grand gagnant de Lego Masters !



Extrait vidéo

En attendant ce soir, et en attendant le nom du gagnant de cette 2ème saison de « Lego Masters », on vous offre un petit extrait vidéo. Et comme vous allez le voir, Éric Antoine va perdre sa place d’animateur.

"Tu n'as pas reçu le mémo ? Tu es viré !" @eric_Antoine perd sa place d'animateur et se fait remplacer par Marin et Alexandre 😂 #LegoMasters, la grande finale mardi à 21.10 pic.twitter.com/NGRC45EN25 — M6 (@M6) January 10, 2022

« Lego Masters » : (re)voir la finale en replay

« Lego Masters », la finale de la saison 2, c’est aussi en replay sur 6PLAY…

