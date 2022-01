« The Undoing » avec Nicole Kidman et Hugh Grant : dès ce soir sur TF1 (mercredi 5 janvier 2022)

5 ( 3 )

« The Undoing » avec Nicole Kidman et Hugh Grant, c’est une mini-série évènement très attendue mais aussi quelque peu décriée par certains. Au total 6 épisodes à découvrir dès ce soir, et à raison de deux épisodes par semaine, chaque mercredi soir dès 21h05. Accès également en replay sur MYTF1. Écrite et produite par David E. Kelley (Big Little Lies), elle met en scène Nicole Kidman, Hugh Grant, Edgar Ramirez, Ismael Cordova, Matilda De Angelis, Lily Rabe, Noma Dumezweni, Noah Jupe, Sofie Gråbøl, Donald Sutherland…







« The Undoing » : l’histoire

Grace et Jonathan Fraser mènent une vie idyllique dans l’Upper East Side de Manhattan. Grace est une thérapeute à succès sur le point de publier son premier livre, et Jonathan, un mari dévoué.

Quelques semaines avant la publication de son livre, un gouffre s’ouvre dans sa vie : une mort violente, un mari disparu, et, à la place de cet homme que Grace pensait connaître, une chaîne de terribles révélations…

Les deux premiers épisodes

Les deux épisodes de ce soir



« Une intuition » : Grace et Jonathan Fraser mènent une vie idyllique dans l’Upper East Side de Manhattan. En préparation d’une collecte de fonds à l’école privée de leur fils Henry, Grace copréside le comité des enchères de l’école et remarque l’attitude hostile des autres mères envers Elena, une jeune maman qui est nouvelle dans le groupe. Le soir de la collecte de fonds, Grace tente de réconforter Elena, désespérée, tandis que Jonathan se rend à une conférence médicale dès le lendemain matin. Tandis que Grace attend le retour de Jonathan, elle est effarée par la nouvelle d’une tragédie au sein de la communauté de l’école.

« Disparu » : Alors que Grace est sans nouvelles de Jonathan, elle se retrouve la cible des questions des détectives Mendoza et O’Rourke au sujet d’une mort violente sur laquelle ils enquêtent. Plus tard, le père de Grace insiste : Henry et elle doivent se réfugier chez lui, en dehors de la ville.

Bande-annonce

On termine comme souvent avec les images et donc avec la bande-annonce…

