Audiences TV prime 12 janvier 2022 : « Drame en haute mer » leader devant « The Undoing »

Audiences TV prime 12 janvier 2022. Hier soir victoire de France 2 dans le course à l’audimat de la première partie de soirée avec son téléfilm inédit « Drame en haute mer ». Porté par Barbara Schulz et Arié Elmaleh, il a convaincu 3,44 millions de téléspectateurs soit 16.4% du public présent devant son poste de télévision.







Audiences TV prime 12 janvier 2022 : « The Undoing » chute en deuxième semaine

On retrouve ensuite TF1 et sa série évènement « The Undoing » en chute. 3.31 millions de téléspectateurs pour l’épisode n°3 (15.4% de PDA) et 2.90 millions pour l’épisode n°4 (16.4% de PDA). Final la semaine prochaine.



Sur France 3 le magazine « Des racines et des ailes » nous offrait une escapade rafraîchissante dans les Alpes du sud. Et elle a fait rêver ou pas 2.13 millions de Français (10.8% de pda).

Pour M6 l’émission « Qui veut être mon associé ? » est en baisse en deuxième semaine. Ainsi seules 1.71 million de personnes ont répondu à l’appel soit 8.7% des téléspectateurs. M6 était toutefois leader sur la cible des femmes de moins de 50 ans responsables des achats avec 21.6%. de pda.

Les autres chaînes sont si loin derrière que nous avons décidé de ne pas trop prêter attention aux chiffres…

