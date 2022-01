5 ( 3 )

« Un long dimanche de fiançailles » en hommage à Gaspard Ulliel, ce jeudi 20 janvier 2022 sur France 3. Après l’annonce de la mort de l’acteur Gaspard Ulliel, les hommages se multiplient sur la toile et dans les médias. Alors que Paris Première lui rendra hommage dès ce soir, notez que France 3 a choisi de bouleverser sa programmation et diffusera demain soir le film « Un long dimanche de fiançailles ». C’est dans ce film que Gaspard Ulliel avait été révélé au grand public, un rôle qui lui avait permis de remporter le César du meilleur espoir masculin.







« Un long dimanche de fiançailles » : l’histoire

En 1919, Mathilde a 19 ans. Deux ans plus tôt, son fiancé Manech est parti sur le front de la Somme. Comme des millions d’autres, il est “mort au champ d’honneur”. C’est écrit noir sur blanc sur l’avis officiel. Pourtant, Mathilde refuse d’admettre cette évidence. Si Manech est mort, elle le saurait. Elle se raccroche à son intuition comme au dernier fil ténu qui la relierait encore à son amant. Un ancien sergent a beau lui raconter que Manech est mort sur le no man’s land d’une tranchée nommée Bingo Crépuscule, en compagnie de quatre autres condamnés à mort pour mutilation volontaire, rien n’y fait… Mathilde refuse de lâcher le fil. Elle s’y cramponne avec la foi du charbonnier et se lance dans une véritable contre-enquête. De faux espoirs en certitudes, elle va démêler peu à peu la vérité sur le sort de Manech et de ses quatre camarades. Le chemin est plein d’embûches, ça n’effraie pas Mathilde. Tout paraît surmontable à qui veut défier la fatalité…

Casting

Dans les rôles principaux :

Audrey Tautou

Gaspard Ulliel

Dominique Pinon

Clovis Cornillac

Jérôme Kircher

Chantal Neuwirth

Albert Dupontel

Denis Lavant

Jean-Pierre Becker…



La bande-annonce

Voici maintenant la bande-annonce de ce film que nous aurons tous beaucoup de plaisir à revoir ce jeudi soir sur France 3.

🖤 L’acteur Gaspard Ulliel nous a quittés…#France3 lui rend hommage en diffusant le film « Un long dimanche de fiançailles », demain à 21.10. pic.twitter.com/aTXi33sVmC — France 3 (@France3tv) January 19, 2022

